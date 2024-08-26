Российский беспилотник залетел сегодня в Польшу на 25 км

https://racurs.ua/n198674-rossiyskiy-bespilotnik-zaletel-segodnya-v-polshu-na-25-km.html

Ракурс

Російський безпілотник залетів сьогодні углиб Польщі на 25 км.

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Рух дрона зафіксували три радіолокаційні станції. Згодом він зник з радарів. Оперативний командувач польської армії Мацей Кліщ каже, що обʼєкт, імовірно, досі перебуває в Польщі, хоч і не виключає, що він міг покинути територію країни.

Безпілотник шукають в польському місті Тишовце Люблінськогоу воєводства неподалік кордону з Україною, пише RMF24.

Кліщз сказав, що «повітряний об'єкт» залетів на територію Польщі в районі українського Червонограда, і що це не ракета. Оголошення про це зробили приблизно о 13.00 за польським часом.

У Польщі заявили, що не збили «повітряний об'єкт», який залетів з території України під час масованої ракетної атаки, через атмосферні умови.

Командувач оперативного командування ЗС Польщі Мацей Кліш розповів, що був готовий віддати команду на знищення об'єкта і перебував у контакті щодо цього з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем, а також з начальником Генштабу Вєславом Кукулою.