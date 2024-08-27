По меньшей мере, шесть "шахедов" ночью залетело в Беларусь — авиация ВВС рб была в воздухе всю ночь

https://racurs.ua/n198699-ty-spish-lukashenko-po-menshey-mere-shest-shahedov-nochu-zaletelo-v-belarus.html

Ракурс

Минулої ночі на територію білорусі з боку України залетіло не менше шести дронів-камікадзе типу «Шахед». За даними @eRadarrua, шахеди залітали у повітряний простір білорусі з боку Чернігівської та Київської областей України.

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Перші два з них залетіли в районі 00.09, а подальші заходи були близько 00.30, 1.00, 3.27 та 5.55.

Пізніше захід «шахедів» до білорусі підтвердив і командувач ПС України Микола Олещук, який повідомив, що один із ударних дронів перетнув кордон із білоруссю, що у свою чергу може означати, що він був локаційно втрачений у білорусі.

Також зазначимо, що за інформацією «Білоруські Гаюн», авіація ВПС рб чергувала в небі над півднем білорусі фактично всю ніч: винищувач із Барановичів, якого було піднято близько 00.15, повернувся назад тільки о 2.00 і вже о 2.45 знову пішов у небо.