Партизаны устроили диверсии на новой железной дороге россиян на оккупированном юге

Партизаны устроили диверсии на новой железной дороге. Фото:

https://racurs.ua/n198740-partizany-ustroili-diversii-na-novoy-jeleznoy-doroge-rossiyan-na-okkupirovannom-uge.html

Ракурс

Диверсії на залізничній лінії російських загарбників здійснили росіяни.

.

Партизани пошкодили релейні ящики, які є ключовим логістичним маршрутом для армії країни-агресора на півдні України. Дана гілка з'єднує Ростов-на-Дону з Маріуполем через Бердянськ. Про це рух опору «Атеш» повідомив у Telegram.

У разі руйнування Кримського мосту, що станеться зовсім скоро, залізнична гілка стане найефективнішим способом доправлення військової техніки та боєприпасів на південний відрізок фронту, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підпали релейних ящиків спричиняють збої в роботі сигналізації, систем управління, що призводить до затримок, зупинки або сповільнення руху поїздів із військовими вантажами. Партизани додали, що продовжать завдавати ударів по логістиці окупаційних військ.

Нагадаємо, днями агент партизанського руху «Атеш» провів розвідку на тренувальній базі Чорноморського флоту рф у Севастополі. Тут російські військові проходять підготовку перед тим, як їх направляють у зону бойових дій.