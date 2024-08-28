Украинские дроны впервые атаковали Кировскую область России - попали традиционно в нефтебазу

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Ракурс

Дрони ГУР атакували нафтобазу ФДКУ «Зеніт» в Кіровській області росії.

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Про це пише Суспільне, посилаючись на джерела в українській розвідці. Відомо, що атакували нафтобазу дрони-камікадзе українського виробництва. Виникла пожежа на двох резервуарах. Понад 1200 км подолав безпілотник.

Місцеві пабліки повідомляли, що удару було завдано за допомогою щонайменше п’ятьох дронів.

Вибухи пролунали в резервуарах Росрезерву для зберігання нафтопродуктів. Це перша українська атака по обєктах у Кіровській області.

Раніше внаслідок спільної операції ГУР і ССО запалили нафтобазу у Ростовській області, з якої постачається пальне військам рф в Україні.