В Десне под Киевом обнаружили ядовитые вещества – они могут стекать по течению из россии

https://racurs.ua/n198748-v-desne-pod-kievom-obnarujili-yadovitye-veschestva-oni-mogut-stekat-po-techeniu-iz-rossii.html

Ракурс

У річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, які, ймовірно, стікають по течії від російського кордону. Мешканцям Броварської, Вишгородської та Пірнівської тергромад заборонили купатися, переплавлятись та рибалити.

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Про це повідомив Вишгородський міський голова Момот, однак згодом видалив свій допис. Суспільне намагається уточнити інформацію.

Напередодні у Держагентстві меліорації та рибного господарства повідомили, що у річці Сейм, яка впадає в Десну, на Чернігівщині та Сумщині виявили зокрема надмірну кількість амонію, внаслідок чого масово гине риба. За їхньою інформацією, російські військові з 14 серпня почали масштабне забруднення води. Ймовірно, вони скидали у Сейм відходи невідомих речовин.

Заборона діятиме до отримання безпечних показників від екологів.

Десна — одна з найбільших річок України, що протікає на півночі і є правою притокою Дніпра.

Довжина річки становить близько 1,130 км, з яких приблизно 591 км припадає на територію України.

Річка витікає з Росії, зі Смоленської області, і протікає через Чернігівщину, Київщину та Сумщину.