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Ракурс
Кулеба в Польше договаривался об участии партнеров в перехвате российских ракет и дронов

Кулеба в Польше договаривался об участии партнеров в перехвате российских ракет и дронов

28 авг 2024, 22:46
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із Радославом Сікорським можливість збиття ракет і дронів над Україною.


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Як розповіли в українському МЗС, зустріч відбулася у місті Ольштин.

Глави МЗС України та Польщі домовилися про подальші кроки щодо можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та дрони в українському повітряному просторі. Деталей щодо цього МЗС не наводить.

У липні польський віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща не може виконати вимогу Києва щодо збиття російських ракет без рішення усього НАТО — і такого консенсусу в Альянсі на той момент не було.

Глава МЗС Кулеба заявив на перемовинах, що найбільша проблема, з якою стикається Київ у війні з Росією, полягає в тому, що союзники бояться посилювати підтримку України, побоюючись ескалації конфлікту.

За його оцінкою, «якби страх перед ескалацією не був головним фактором, який впливав на рішення союзників, Україна зараз була б у набагато кращому становищі і отримала б необхідне озброєння набагато раніше».

Кулеба також порушив питання необхідності створення повноцінної української школи у Варшаві. ВІн сподівається у цьому на підтримку мера Рафала Тшасковського.

Источник: Ракурс


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