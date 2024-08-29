Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Павла Дурова освободили во Франции под залог

Павла Дурова освободили во Франции под залог

29 авг 2024, 08:37
999

Суд у Франції відпустив засновника Telegram Павла Дурова з-під варти під заставу 5 млн євро.


.

Дурову висунули обвинувачення, його взяли під судовий нагляд та заборонили залишати територію Франції, пише AFP з посиланням на прокуратуру Парижа.

Засновнику Telegram висунули звинувачення за всіма статтями, за якими він був спочатку заарештований. Це зокрема відмова співпрацювати зі слідством щодо злочинів, вчинених за допомогою Telegram, співучасті в тероризмі, розповсюджені дитячої порнографії, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей тощо.

Розслідування щодо Дурова може тривати роками, перш ніж він постане перед судом або з нього знімуть обвинувачення, пише Reuters.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров