Павла Дурова звільнили під заставу

https://racurs.ua/ua/n198760-pavla-durova-zvilnyly-u-franciyi-pid-zastavu.html

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Суд у Франції відпустив засновника Telegram Павла Дурова з-під варти під заставу 5 млн євро.

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Дурову висунули обвинувачення, його взяли під судовий нагляд та заборонили залишати територію Франції, пише AFP з посиланням на прокуратуру Парижа.

Засновнику Telegram висунули звинувачення за всіма статтями, за якими він був спочатку заарештований. Це зокрема відмова співпрацювати зі слідством щодо злочинів, вчинених за допомогою Telegram, співучасті в тероризмі, розповсюджені дитячої порнографії, продажі наркотиків, шахрайстві, відмиванні грошей тощо.

Розслідування щодо Дурова може тривати роками, перш ніж він постане перед судом або з нього знімуть обвинувачення, пише Reuters.