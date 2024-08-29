Нардеп Дмитрук объявлен в международный розыск

https://racurs.ua/n198767-nardep-dmitruk-obyavlen-v-mejdunarodnyy-rozysk.html

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Нардепа Артема Дмитрука оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у нападі на правоохоронця і ще одного чоловіка та в замаху на викрадення вогнепальної зброї.

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Державне бюро розслідувань розслідує, як нардеп виїхав з України. У медіа пишуть, що він пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім перелетів до Рима.

«Українська правда» показала відео, як нардеп перебуває в аеропорту Молдови. За даними медіа, тоді молдовські правоохоронці отримали запит від України з проханням затримати депутата.

Однак через те, що окрім запиту не було жодних підстав для затримання, як-от рішення суду чи підозри у скоєнні злочину, — Дмитрука так і не затримали й він зміг покинути Молдову.

Офіс генпрокурора просить суд обрати підозрюваному Дмитруку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Генпрокурор Костін розповів, що наразі встановлюють людей, які допомогли нардепу Дмитруку покинути Україну. Наразі він «подорожує" країнами, однак його місце перебування відоме прокуратурі. Якщо він не з’явиться на допит в Україні, його оголосять у розшук і запросять екстрадицію. Про це він повідомив під час форуму «Україна 2024» у відповідь на питання Суспільного.

Щодо нардепа Дмитрука були підготовлені підозри у двох кримінальних провадженнях. Щойно вони були перевірені, генпрокурор одразу їх підписав, заявив він. На наше питання, чому Дмитруку оголосили підозру після того, як він опинився за кордоном, Костін прямо не відповів.

Спікер Ради Стефанчук заявив, що за результатами розслідування парламент прийматиме рішення щодо позбавлення Дмитрука мандата.