Украина разорвала засекреченную телефонную связь Киева с Москвой

https://racurs.ua/n198837-ukraina-razorvala-zasekrechennuu-telefonnuu-svyaz-kieva-s-moskvoy.html

Ракурс

Кабінет міністрів постановив припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв’язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.

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Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998, — написав він.

В пояснювальній записці до постанови вказано, що її розробила Адміністрація держспецзв’язку на виконання плану заходів щодо виходу України з дво- та багатосторонніх документів з російською федерацією, республікою білорусь та Співдружністю незалежних держав (СНД).