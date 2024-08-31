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Украина разорвала засекреченную телефонную связь Киева с Москвой

Украина разорвала засекреченную телефонную связь Киева с Москвой

31 авг 2024, 16:18
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Кабінет міністрів постановив припинити дію Угоди між українським та російським урядами щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв’язку між Києвом та Москвою від 27 лютого 1998 року.


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Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом рф щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного звʼязку між Києвом і Москвою, вчиненої в Москві 27.02.1998, — написав він.

В пояснювальній записці до постанови вказано, що її розробила Адміністрація держспецзв’язку на виконання плану заходів щодо виходу України з дво- та багатосторонніх документів з російською федерацією, республікою білорусь та Співдружністю незалежних держав (СНД).

Источник: Ракурс


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