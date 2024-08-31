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Украинцы сбили над Курщиной уникальный российский БпЛА
Украинцы сбили над Курщиной уникальный российский БпЛАhttps://racurs.ua/n198843-ukraincy-sbili-nad-kurschinoy-unikalnyy-rossiyskiy-bpla.htmlРакурс
На Курському напрямку Повітряні сили удень 31 серпня збили російський безпілотний літальний апарат «Оріон».
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Це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Перебуває на озброєнні російської армії з 2020 року. Бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі.
Вага 1150 кг. Бойове навантаження 200 кг. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет «повітря-поверхня».
Повітряні сили уже збивали БпЛА цього типу на інших напрямках, повідомляє пресслужба КПС.
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