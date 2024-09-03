Таврические десантники отразили бронированный штурм оккупантов. Фото:

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Українські десантники завдали росіянам військових втрат на Курахівському напрямку.

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Аеророзвідники 79-ї бригади виявили колону окупантів ще далеко на підступах. Ворога зустріли українські артилеристи та оператори ударних БпЛА. Загарбники почали розвертати техніку і тікати з поля бою після того, як почали нести втрати. Про це 79-та окрема десантно-штурмова Таврійська бригада ЗСУ 3 вересня повідомила у Facebook.

Окупанти вкотре вдались до суїцидного кроку — і за підтримки техніки пішли в атаку на позиції таврійських десантників… Зухвалий штурм закінчився ганебною втечею. І загибеллю кількох втікачів, — зазначили українські захисники.

Десантники також опублікували відео бойової роботи.

Нагадаємо, бійці 15-ї бригади оперативного призначення НГУ «Кара-Даг» знищили російський БТР-82А, який намагався штурмувати позиції гвардійців на Покровському напрямку Донецької області.