В Украине нейтрализовали агентурную сеть ФСБ. Фото: СБУ

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Агентурну мережу елітного підрозділу ФСБ рф нейтралізували в Україні.

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У Києві викрили агентів російського Департаменту контррозвідувальних операцій. Цей осередок складався із чотирьох осіб, а його координацією в Україні займався колишній народний депутат від забороненої «Партії регіонів». Про це 3 вересня Служба безпеки України повідомила у Facebook.

З’ясувалося, що прибічники росіян займалися розвідувальною та диверсійною роботою на українській території. Агентурна мережа мала ієрархічну структуру із чітко розподіленими ролями. Окрім екснардепа-куратора туди входили: виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні.

У разі успіху колишній парламентар планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України.

Правоохоронці встановили, що для зриву логістики Сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах «Укрзалізниці». Росіяни наказали їм підірвати одну із колій на Київщині, яку ЗСУ використовує для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Цій диверсії вдалося запобігти.

Також вони збирали інформацію про українського журналіста Дмитра Гордона. В СБУ стверджують, що російські спецслужби готували на нього замовне вбивство.

Всіх чотирьох зловмисників затримали, вони перебувають під вартою. Їм повідомили про підозру за такими ст. 111 (державна зрада), ст. 113 (диверсія) та ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, днями контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові. У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента Головного управління Генштабу Збройних сил рф та одного з його поплічників.