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США близки к договоренности о ракетах большой дальности JASSM для Украины
США близки к договоренности о ракетах большой дальности JASSM для Украиныhttps://racurs.ua/n198934-ssha-blizki-k-dogovorennosti-o-raketah-bolshoy-dalnosti-jassm-dlya-ukrainy.htmlРакурс
США близькі до домовленості про ракети великої дальності JASSM для України.
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Як пише Reuters, включення цих ракет у пакет озброєнь очікують цієї осені, хоча остаточне рішення ще не ухвалили.
Військові аналітики припускають, що передача JASSM, які є малопомітними й здатні вражати далі за більшість ракет з арсеналу України, може відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів назад.
AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — це крилата ракета авіаційного базування розробки та виробництва компанії Lockheed Martin.
Наведення здійснюється по GPS, а на кінцевій траєкторії ракета використовує інфрачервону камеру для пошуку та захоплення цілі, пояснює «Мілітарний».
Ракети сімейства JASSM стоять на озброєнні США та декількох інших країн блоку НАТО і найближчих американських союзників.
Вага її бойової частини — 450 кг, дальність ураження базової версії складає 360 кілометрів, а ER-версії — 980.
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