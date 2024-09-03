США близки к договоренности о ракетах большой дальности JASSM для Украины

https://racurs.ua/n198934-ssha-blizki-k-dogovorennosti-o-raketah-bolshoy-dalnosti-jassm-dlya-ukrainy.html

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США близькі до домовленості про ракети великої дальності JASSM для України.

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Як пише Reuters, включення цих ракет у пакет озброєнь очікують цієї осені, хоча остаточне рішення ще не ухвалили.

Військові аналітики припускають, що передача JASSM, які є малопомітними й здатні вражати далі за більшість ракет з арсеналу України, може відсунути російські плацдарми та склади постачання на сотні кілометрів назад.

AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — це крилата ракета авіаційного базування розробки та виробництва компанії Lockheed Martin.

Наведення здійснюється по GPS, а на кінцевій траєкторії ракета використовує інфрачервону камеру для пошуку та захоплення цілі, пояснює «Мілітарний».

Ракети сімейства JASSM стоять на озброєнні США та декількох інших країн блоку НАТО і найближчих американських союзників.

Вага її бойової частини — 450 кг, дальність ураження базової версії складає 360 кілометрів, а ER-версії — 980.