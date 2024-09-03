В Польше разрешили проведение абортов по рекомендации одного врача

https://racurs.ua/n198949-v-polshe-razreshili-provedenie-abortov-po-rekomendacii-odnogo-vracha.html

Ракурс

Уряд Польщі оголосив про нові вказівки, спрямовані на полегшення доступу до легальних абортів, що вже викликало значні суперечки в суспільстві.

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Раніше аборти в Польщі були можливі лише у випадках, коли вагітність настала внаслідок зґвалтування чи кровозмішення, або коли існувала серйозна загроза для здоров’я матері.

Згідно з новими правилами, рекомендація одного фахівця, у тому числі кардіолога, ендокринолога чи психіатра, є достатньою підставою для того, щоб жінка могла зробити легальний аборт у лікарні, а лікар, який виконує процедуру, не повинен притягатися до відповідальності.

22 жовтня 2020 року Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, що переривання вагітності через дефекти плоду є незаконним. 98% абортів у Польщі проводились саме з цієї причини. Відповідно до постанови, аборти дозволені лише у разі згвалтування та інцесту, а також якщо життя чи здоров’я матері перебувають під загрозою.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який обійняв посаду наприкінці 2023 року, заявляв, що має намір лібералізувати закон про аборти і дозволити переривання вагітності до 12 тижня вагітності, проте ця пропозиція не отримала необхідної підтримки в парламенті. Через це уряду Туска довелося шукати інших шляхів вирішення проблеми.

Ми не залишаємося бездіяльними щодо забезпечення можливості проведення аборту для жінок на ранніх термінах вагітності, які з різних причин можуть вважати, що повинні мати доступ до процедури аборту на законних підставах, — заявив Туск у п’ятницю.

Міністр охорони здоров’я Польщі Ізабела Ліщина сказала, що через ризики судового переслідування нині більшість лікарів і лікарень не дотримуються правил, які дозволяють проводити аборт на ранніх термінах на підставі думки одного лікаря.

Установи, які відмовляться робити аборт жінці з медичним напрямом, можуть бути оштрафовані на суму до 500 тис. злотих (129 тис. дол.) або втратити контракт з Національним фондом охорони здоров’я.