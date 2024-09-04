Безуглую оставили в должности Комитета нацбезопасности в Раде

https://racurs.ua/n198962-bezugluu-ostavili-v-doljnosti-komiteta-nacbezopasnosti-v-rade.html

Ракурс

Парламент провалив голосування за зняття Марʼяни Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки.

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Відставку підтримали тільки 205 нардепів.

Про це 4 вересня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він опублікував результати голосування у Раді. Безуглу на посаді підтримал частина депутатів «Слуги народу» та повний склад фракції «Платформа за життя та мир», яка складається з колишніх членів Партії регіонів та ОПЗЖ.

За включення цього питання в порядок денний проголосували 278 нардепів. Подібна постанова щодо виключення депутатки з комітету з’являється в парламенті не вперше.

Ініціатори звільнення Безуглої з посади вказують на постійну критику нею українського командування.