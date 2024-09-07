Telegram – это угроза национальной безопасности, считает Буданов

https://racurs.ua/n199063-budanov-nazval-telegram-ugrozoy-nacionalnoy-bezopasnosti.html

Ракурс

Telegram — це загроза національній безпеці. Так вважають в українській розвідці.

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Я кажу це абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили, — заявив керівник ГУР МО України Кирило Буданов у розмові з «Радіо Хартія».

Він каже, що не виступає за закриття месенджера в Україні. На його думку, треба деанонімізувати великі Telegram-канали, якщо вони хочуть, наприклад, писати новини.

Якщо ти хочеш віщати якісь новини — будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина рф або громадянина України. І тоді у нього є відповідальність, — сказав Буданов.

Водночас Буданов заявив, що соцмережа Twitter не є шкідливою для України в цій війні, адже «це не те джерело, яке масово використовує наш противник».