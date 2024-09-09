Сырский анонсировал результаты расследования авиакатастрофы F-16. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n199111-syrskiy-anonsiroval-rezultaty-rassledovaniya-aviakatastrofy-f-16.html

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Розслідування авіакатастрофи F-16 будуть відомі вже найближчим часом.

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Спеціальна комісія Міноборони України проводить розслідування щодо авіакатастрофи винищувача й очікує, що результати стануть відомі вже найближчим часом. Загиблий льотчик F-16 збив дві ракети й «просто атакував, переслідуючи третю крилату ракету, використовуючи бортове озброєння». Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю CNN.

Я думаю, що результати розслідування будуть відомі всім найближчим часом. І з одного боку, ми не збираємося це приховувати, а з іншого боку, ефективність застосування цих літаків доведена результатами — знищенням парою F-16 чотирьох крилатих ракет, тому це, безумовно, посилить нашу обороноздатність, в першу чергу, в боротьбі з ворожими крилатими ракетами, — відзначив головком.

Також Сирський наголосив, що пілоти F-16 були підготовлені. Вони проходили підготовку в навчальних закладах союзників. Загалом для цих завдань були відібрані найкращі пілоти, які вже мали досвід ефективного використання літаків.

Нагадаємо, 29 серпня видання The Wall Street Journal поінформувало, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Згодом українське командування підтвердило втрату F-16 й заявило загибель пілота Олексія Меся.