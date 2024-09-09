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СБУ поймала агента рф, который устанавливал "видеоловушки" для онлайн-корректировок ударов по Киеву

СБУ поймала агента рф, который устанавливал «видеоловушки» для онлайн-корректировок ударов по Киеву

9 сен 2024, 15:54
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Служба безпеки України заявила про затримання в Києві агента російського Головного управління розвідки (ГРУ), який, як стверджується, займався встановленням «відеолівок» для онлайн-коригування ударів по Києву.


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Про це відомство повідомило 9 вересня, оприлюднивши фото технічних пристроїв та скріншоти листування підозрюваного.

Затриманий мешкає у Харкові.

Для його вербування російська спецслужба використала один із телеграм-каналів, де чоловік шукав пропозиції «легкого заробітку». За вказівкою розвідки росії агент прибув до Києва, де орендував квартиру в багатоповерхівці з видом на місцеву теплову електростанцію, — з’ясувало СБУ.

За даними відомства, чоловік встановив замасковані «відеопастки» для відстеження ударів по лініях електропередач, а в орендованій квартирі поставив відеокамеру із програмою віддаленого доступу, яка дозволяла в режимі «реального часу» стежити за енергооб'єктом. Крім того, він обладнав «спостережний пункт» ще в одному житлі, що знімається поблизу Києва.

Українська спецслужба вважає, що «зловмисник коригував ракетно-гарматні удари по місту і підпалював на об'єктах компанії «Українська залізниця».

Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках, — додали в СБУ.

Затриманому закинули ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада). Чоловік відправлено під варту. У разі визнання провини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: Ракурс


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