Генпрокурор призвал страны-партнеры задержать депутата-беглеца Дмитрука для экстрадиции

https://racurs.ua/n199132-genprokuror-prizval-strany-partnery-zaderjat-deputata-begleca-dmitruka-dlya-ekstradicii.html

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Офіс генпрокурора, згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звернувся до низки відповідних країн із запитом про затримання і тимчасовий арешт народного депутата, підозрюваного у нападах на військового та правоохоронця, з метою його подальшої видачі Україні.

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Крім того, за погодженням з ОГП до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного оповіщення щодо зазначеного народного депутата України.

Раніше за клопотанням Офісу генпрокурора Печерський районний суду Києва обрав підозрюваному запобіжний захід, а саме — тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, в тому числі міжнародного.

Суд задовільнив клопотання прокурора Вячеслава Романенко, який просив суд обрати для підозрюваного Дмитрука саме тримання під вартою, оскільки «жоден інший запобіжний захід не зможе запобігти ризикам».

Ризик переховування, що в принципі вже робить Дмитрук. Ризик впливу на свідків, а також потерпілих, оскільки у Дмитрука є такі можливості, навіть під час перебування за кордоном, — заначив Романенко у залі суду.

Водночас адвокат Дмитрука Віталій Заперченко заявив, що народний депутат не ухиляється від слідства, а «змушений через погрози вживати заходів задля збереження власного життя».

Щодо того, що Дмитрук може знищити докази, необхідні слідству, та впливати на свідків адвокат заявив, що прокурори не навели жодних доказів, що Дмитрук протягом більше двох років вчиняв такі дії.

Крім цього сторона захисту заявила, що Дмитрук за кондон виїхав законно:

Конституційні права народного депутата не можуть бути обмежені під час воєнного чи надзвичайного стану. Статтею 33 Конституції України передбачено, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати Україну. Тобто, керуючись двома статтями, Дмитрук мав право перетинати державний кордон, — аргументував свою позицію адвокат.

Нагадаємо, що 25 серпня, до того, як отримати підозру, Дмитрук втік з України через Молдову. Наразі він, найімовірніше, залишається в Італії, куди прибув у той же день.

ДБР оголосило Дмитрука, підозрюваного у нападах на громадян, в міжнародний розшук.