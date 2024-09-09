Появились первые фото iPhone 16 с ИИ – их показали на презентации Apple

https://racurs.ua/n199137-poyavilis-pervye-foto-iphone-16-s-ii-ih-pokazali-na-prezentacii-apple.html

Ракурс

З’явилися перші офіційні фотографії iPhone 16. Їх показали на презентації компанії Apple.

.

У новому iPhone 16 велику роль відіграє штучний інтелект.

У телефон вбудований ІІ-помічник Apple Intelligence, який допомагатиме правити тексти повідомлень, створювати емодзі, а також шукати ваші фото та відео на основі текстових запитів.

Також покращено роботу голосового помічника Siri, з яким тепер можна буде і переписуватись. Також Siri зможе виконувати команди — наприклад, надсилаючи фото друзям.

Крім того, ШІ допомагає камері розпізнавати об'єкти. При наведенні телефону на об'єкт камера розповість, що про нього відомо — від цін у ресторані, який ви помітили на вулиці, до породи собаки, яку ви зустріли.

До речі, виробник, як і моделі 15 Pro, додав кнопку управління камерою прямо на корпус, що ріднить модель з фотоапаратом і спрощує роботу з фото і відео.