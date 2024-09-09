З'явилися перші фото iPhone 16 - їх показали на презентації Apple

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З’явилися перші офіційні фотографії iPhone 16. Їх показали на презентації компанії Apple.

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У новому iPhone 16 велику роль відіграє штучний інтелект.

У телефон вбудований ІІ-помічник Apple Intelligence, який допомагатиме правити тексти повідомлень, створювати емодзі, а також шукати ваші фото та відео на основі текстових запитів.

Також покращено роботу голосового помічника Siri, з яким тепер можна буде і переписуватись. Також Siri зможе виконувати команди — наприклад, надсилаючи фото друзям.

Крім того, ШІ допомагає камері розпізнавати об'єкти. При наведенні телефону на об'єкт камера розповість, що про нього відомо — від цін у ресторані, який ви помітили на вулиці, до породи собаки, яку ви зустріли.

До речі, виробник, як і моделі 15 Pro, додав кнопку управління камерою прямо на корпус, що ріднить модель з фотоапаратом і спрощує роботу з фото і відео.

Обидва смартфони мають титановий корпус, нову 48-мегапіксельну Fusion Camera та 5-кратний зум. Смартфони оснащені чіпом A18 Pro з 16-ядерним нейронним процесором.

Ціни починаються від 999 дол. за iPhone 16 Pro і від 1 тис. 199 дол. за Pro Max. Замовлення стартують у п’ятницю, 13 вересня, а продажі — з 20 вересня.