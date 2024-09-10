Чиновников ТЦК на Прикарпатье разоблачили в коррупции. Фото: Нацполиция

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Працівники ТЦК в Івано-Франківській області погоріли на хабарництві.

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У корупції викрили заступника керівника обласного Територіального центру комплектування й двох службовців районного ТЦК. Кожен із фігурантів налагодив свою корупційну схему допомоги особам, які хотіли відтермінувати чи уникнути військової служби. Про це 10 вересня повідомила прес-служба Національної поліції України.

Зокрема, заступник голови ОТЦК за 1 тис. дол. пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.

Начальник районного ТЦК отримував таку ж суму за вирішення аналогічного питання. Заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування, своєю чергою, отримував від 18 тис. грн, а також 2 тис. грн за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Ще 400 дол. він вимагав за надання електронного коду для ідентифікації в системі.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Під вартою перебувають заступник начальника обласного ТЦК та начальник РТЦК. Їм суд призначив заставу у розмірі 242 тис. грн кожному. Посадовцям загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, 9 вересня очільник Бучанського ТЦК, якого викрили на схемах для ухилянтів, отримав нову підозру від СБУ за ст. 368−5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України. Зловмиснику обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.