Эстония изменяет условия предоставления помощи украинским беженцам

https://racurs.ua/n199157-estoniya-izmenyaet-usloviya-predostavleniya-pomoschi-ukrainskim-bejencam.html

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В Естонії змінюють порядок надання допомоги на оренду житла українським біженцям.

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З 11 вересня Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла тільки тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни.

Наразі ця компенсація не залежить від доходу біженця, на неї поки можуть претендувати всі українські біженці, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист.

Відомо, що розмір разової компенсації становить максимум 1 тис. 200 євро.

В Естонії значна кількість українських біженців перебувають у країні вже більше ніж один рік і звернулася по допомогу на оренду житла після продовження їхньої первинної посвідки на проживання.

З 11 вересня така компенсація може бути надана тільки у випадку, якщо відповідна заява була подана біженцем протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії.

Щоб отримати допомогу, український біженець має отримати тимчасовий захист, а також зареєструвати своє місце проживання в органі місцевого самоврядування.