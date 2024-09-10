Госсекретарь США и глава МИД Британии анонсировали визит в Киев - они назвали момент войны критическим

https://racurs.ua/n199158-gossekretar-ssha-i-glava-mid-britanii-anonsirovali-vizit-v-kiev-oni-nazvali-moment-voyny.html

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Держсекретар Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі разом відвідають Київ цього тижня.

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Про це 10 вересня на спільній пресконференції у Лондоні оголосив Леммі.

Леммі оголосив, що відвідає Україну цього тижня, причому безпрецедентно він поїде туди разом з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Блінкен зараз перебуває з візитом у Лондоні, і вони оголосили про це разом.

Західні політики майже щодня бувають в Україні з початку повномасштабної війни, однак у більшості випадків про їх візити заздалегідь не оголошуються з міркувань безпеки.

Леммі ще не їздив до України з 5 липня, коли він обійняв посаду міністра. Він приїжджав у травні під час перебування опозиційним політиком.

На прес-конференції в Лондоні Блінкен заявив, що постачання балістичних ракет з Ірану до росії відбулося (Іран раніше це заперечував).

Ми попереджали Іран публічно, попереджали Іран приватно, що цей крок стане небезпечною ескалацією. І тепер росія отримала партії цих ракет, — цитує Блінкена Washington Post.

За його словами, вже у вівторок США оголосять про нові санкції проти Ірану, зокрема проти авіакомпанії Iran Air, у відповідь на постачання ракет до росії. Партнери США також готують санкції зі свого боку.

Блінкен очікує, що росія почне обстрілювати Україну іранськими ракетами в найближчі кілька тижнів.