россия нанесла удар по еще одному мосту на Покровск

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Ракурс

Покровськ та Красноярське російська армія обстріляла авіабомбами ФАБ-250 минулої доби, пошкодили шляхопровід, приватні будинки та авто.

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Про це повідомили на сайті поліції Донеччини.

Росіяни вбили чотирьох мешканців Донеччини, ще 10 — поранені, зокрема дитина у Сухій Балці. Від ворожого вогню постраждали 11 населених пунктів: міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Покровськ, Торецьк, селища Курахівка, Шевченко, села Брусівка, Віролюбівка, Красноярське, Суха Балка.

Через ранковий обстріл з боку ворога, що стався сьогодні близько 5.40, ускладнено пересування шляхопроводом «Східний» (в народі — «горбатий міст»). За даними поліції, по місту росіяни вдарили двома авіабомбами ФАБ-250 з модулем УМПК — пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, цивільне авто та нежитлове приміщення.

Пошкоджено 42 цивільних об'єкти — 26 житлових будинків, господарські споруди, автомобілі, критичну інфраструктуру.

Минулої доби на Красноярське окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК — вбили цивільну особу та чотирьох поранили.

Віролюбівку ворог накрив з артилерії — загинули троє представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено три автомобілі гуманітарної місії.

воє мирних жителів зазнали травм внаслідок обстрілів Костянтинівки, пошкоджено 14 приватних будинків, критичну інфраструктуру.

12 вересня військові рф перебили водопостачання до Покровська. Через атаку не працює модульна фільтрувальна станція, відновити її роботу наразі неможливо, повідомляє керівник ОВА Філашкін. Там організували підвезення питної води та встановили вісім установок, з яких можна набрати воду безкоштовно, додав він.