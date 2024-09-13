Положинский записал трек с Петриненко

Олександр Положинський записав трек з Тарасом Петриненком.

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Пісня має назву «Час». Це перша спільна робота легендарних українських музикантів. Її відео опублікували у мережі 13 вересня.

Олександр Положинський розповів, що влітку минулого року саундпродюсер Віталій Телезин запропонував записати в нього одну зі своїх пісень.

На той час в мене не було на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції. Однак в квітні цього року народилася пісня, яка як мені здавалося, мала би Віталію сподобатися. Та була одна проблема — я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне — я погано собі уявляв, хто би міг так заспівати.

І от якось в інтернеті я натрапив на пісню Тараса Петриненка «Червоний Вітер». Слухаючи її я раптом збагнув, кого маю запросити до співпраці. З паном Тарасом ми знайомі ще з Червоної Рути-97, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати.

Але спочатку я озвучив ідею та показав пісню Телезіну. Віталій все схвалив, пан Тарас теж дав свою згоду — як він сказав, з поваги до мене, — і ми взялися до роботи.

Пісня про важливе. Про сенс життя. Про цінності. Про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість — це те, що наближає нашу перемогу. А ще пісня про людей. Про не дуже хороших, про хороших і про найкращих, — написав Положинський.