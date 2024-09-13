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Положинский записал трек с Петриненко
Прилетіти може будь-коли — Положинский записал трек с Петриненко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199251-priletiti-moje-bud-koli-polojinskiy-zapisal-trek-s-petrinenko-video.htmlРакурс
Олександр Положинський записав трек з Тарасом Петриненком.
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Пісня має назву «Час». Це перша спільна робота легендарних українських музикантів. Її відео опублікували у мережі 13 вересня.
Олександр Положинський розповів, що влітку минулого року саундпродюсер Віталій Телезин запропонував записати в нього одну зі своїх пісень.
На той час в мене не було на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції. Однак в квітні цього року народилася пісня, яка як мені здавалося, мала би Віталію сподобатися. Та була одна проблема — я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне — я погано собі уявляв, хто би міг так заспівати.
І от якось в інтернеті я натрапив на пісню Тараса Петриненка «Червоний Вітер». Слухаючи її я раптом збагнув, кого маю запросити до співпраці. З паном Тарасом ми знайомі ще з Червоної Рути-97, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати.
Але спочатку я озвучив ідею та показав пісню Телезіну. Віталій все схвалив, пан Тарас теж дав свою згоду — як він сказав, з поваги до мене, — і ми взялися до роботи.
Пісня про важливе. Про сенс життя. Про цінності. Про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість — це те, що наближає нашу перемогу. А ще пісня про людей. Про не дуже хороших, про хороших і про найкращих, — написав Положинський.
Текст пісні «Час»:
Війни немає
Жалю немає
Гідності теж —
Як війни і жалю
А я знемагаю
Свій біль заливаю
Та скільки б не лив
Не факт, що заллю
Зерно — від полови
Скажіть мені, хто ви
Що вклали у груди
Вам замість сердець
Вже стільки прекрасних
Раптово погасли
Коли всіх не стане
Вам точно кінець
А ваші омани
Бʼють у барабани
Вам ніби здається
Що смерті нема
Але вона косить
Їй завжди не досить
Їй подруга вірна
Ця клята війна
І скільки б не вірив
Що вибухи-вирви
Це все нереальне
Це просто кіно
Та очі розкриті
Наступної миті
Ти вже усвідомиш
Що ось і воно
Прилетіти може будь-коли
І ніхто не знає коли прийде час
Та важливо як ми прожили
Час, що був відведений для нас
Комусь у салоні
Стотисячні коні
А хтось — по копійці
На древні корчі
Знайшов причину
Втекти з Батьківщини
То тихо сховайся
І просто мовчи
Не лий свою воду
На вражу догоду
Не треба ні «хоч»,
Ні «але», ні «якби»
В незданому тесті
Ні сили, ні честі
Та все ж і не буде
Такої ганьби
Сталеві лави
Стоять зухвало
У них запалу
Ще досить є
Однак переможем
Лише коли кожен
Стане за наше
Як за своє
І буде чудово
Якщо випадково
Знайдеться хист
Доєднатись до тих
Хто наші найкращі
Тих, що нізащо
Не зійдуть зі шляху
Новітніх святих.
Над піснею працювали:
Слова та музика: Олександр Положинський
Вокал: Тарас Петриненко, Олександр Положинський.
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