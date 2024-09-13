Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Положинский записал трек с Петриненко

Прилетіти може будь-коли — Положинский записал трек с Петриненко (ВИДЕО)

13 сен 2024, 13:06
999

Олександр Положинський записав трек з Тарасом Петриненком.


.

Пісня має назву «Час». Це перша спільна робота легендарних українських музикантів. Її відео опублікували у мережі 13 вересня.

Олександр Положинський розповів, що влітку минулого року саундпродюсер Віталій Телезин запропонував записати в нього одну зі своїх пісень.

На той час в мене не було на думці жодної творчої ідеї, яка би пасувала для цієї пропозиції. Однак в квітні цього року народилася пісня, яка як мені здавалося, мала би Віталію сподобатися. Та була одна проблема — я не був певен, що зможу заспівати приспів так, як би мені хотілося. І головне — я погано собі уявляв, хто би міг так заспівати.

І от якось в інтернеті я натрапив на пісню Тараса Петриненка «Червоний Вітер». Слухаючи її я раптом збагнув, кого маю запросити до співпраці. З паном Тарасом ми знайомі ще з Червоної Рути-97, я його певним чином вважаю одним із хрещених батьків моєї професійної карʼєри, тож сподівався, що пан Тарас не відмовиться від пропозиції разом заспівати.

Але спочатку я озвучив ідею та показав пісню Телезіну. Віталій все схвалив, пан Тарас теж дав свою згоду — як він сказав, з поваги до мене, — і ми взялися до роботи.

Пісня про важливе. Про сенс життя. Про цінності. Про те, що наша витримка і єдність, наша активність та цілеспрямованість — це те, що наближає нашу перемогу. А ще пісня про людей. Про не дуже хороших, про хороших і про найкращих, — написав Положинський.

Текст пісні «Час»:

Війни немає

Жалю немає

Гідності теж —

Як війни і жалю

А я знемагаю

Свій біль заливаю

Та скільки б не лив

Не факт, що заллю

Зерно — від полови

Скажіть мені, хто ви

Що вклали у груди

Вам замість сердець

Вже стільки прекрасних

Раптово погасли

Коли всіх не стане

Вам точно кінець

А ваші омани

Бʼють у барабани

Вам ніби здається

Що смерті нема

Але вона косить

Їй завжди не досить

Їй подруга вірна

Ця клята війна

І скільки б не вірив

Що вибухи-вирви

Це все нереальне

Це просто кіно

Та очі розкриті

Наступної миті

Ти вже усвідомиш

Що ось і воно

Прилетіти може будь-коли

І ніхто не знає коли прийде час

Та важливо як ми прожили

Час, що був відведений для нас

Комусь у салоні

Стотисячні коні

А хтось — по копійці

На древні корчі

Знайшов причину

Втекти з Батьківщини

То тихо сховайся

І просто мовчи

Не лий свою воду

На вражу догоду

Не треба ні «хоч»,

Ні «але», ні «якби»

В незданому тесті

Ні сили, ні честі

Та все ж і не буде

Такої ганьби

Сталеві лави

Стоять зухвало

У них запалу

Ще досить є

Однак переможем

Лише коли кожен

Стане за наше

Як за своє

І буде чудово

Якщо випадково

Знайдеться хист

Доєднатись до тих

Хто наші найкращі

Тих, що нізащо

Не зійдуть зі шляху

Новітніх святих.

Над піснею працювали:

Слова та музика: Олександр Положинський

Вокал: Тарас Петриненко, Олександр Положинський.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров