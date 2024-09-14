Румыния страдает от сильных дождей, фото: Ministerul Afacerilor Interne, Romania

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Безпрецедентні зливи прийшли на схід Румунії, в результаті чого сотні людей евакуювали із затоплених районів.

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П’ятьох людей було знайдено мертвими. Про це повідомляє агентство AP з посиланням на румунській органи з надзвичайних ситуацій.

Стихія зачепила загалом 19 населених пунктів у восьми повітах, сильний вітер повалив десятки дерев, які пошкодили автомобілі, заблокувавши дороги і рух транспорту.

Рятувальні служби намагалися врятувати людей у найбільш постраждалих східних повітах Галац і Васлуй. Тіла трьох літніх жінок і двох чоловіків були знайдені в населених пунктах Печеа, Драгусені, Костаче Негрі і Кород, — зазначає видання. — Пізніше влада додала, що одна з жертв була мертва вже два дні і «померла не через погодні умови», а з інших причин.

Міністр з питань довкілля Румунії Мірча Фечєт заявив, що в деяких районах випало понад 160 літрів опадів на квадратний метр, що, за його словами, є рідкісним явищем.

Те, що ми зараз намагаємося робити — це врятувати якомога більше життів, — наголосив він.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку скасував заплановані на суботу зустрічі, щоб, як і Фечєт, поїхати до постраждалого повіту Галац для оцінки ситуації.

Окрім Румунії, бурлива погода у ці вихідні також настає для кількох центральноєвропейських країн, зокрема Чехії, Польщі, Австрії, Німеччини, Словаччини та Угорщини.

За словами метеорологів, причиною негоди стало скидання областю низького тиску з північної Італії великої кількості опадів у більшості частин Чехії, включаючи столицю та прикордонні регіони з Австрією та Німеччиною на півдні та Польщею на півночі.

Зміна погоди відбулася після рекордно спекотного літа та гарячого початку вересня в регіоні, зокрема і в Румунії. Вчені задокументували найгарячіше літо на Землі, що побило рекорд, встановлений лише рік тому.

Джерело: AP