Байден очень хочет услышать план Зеленского, - Салливан

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Президент Джозеф Байден буде надавати підтримку для перемоги України над росією до останнього дня виконання своїх повноважень.

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Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван.

У нас є чотири місяці і кілька днів із президентом Байденом як президентом, і ми збираємося ставитися до кожного з цих днів із цінністю, коли йдеться про підтримку України, тому що я вірю, що ми перебуваємо в життєво важливий момент, на роздоріжжі, і що ми маємо зробити все можливе, щоб Україна виграла цю війну та стала гордою, вільною, незалежною країною, яка спирається на Захід, — сказав Салліван у виступі на 20-й щорічній зустрічі YES у Києві.

Він також підтвердив інформацію, що Джо Байден та Володимир Зеленський наприкінці вересня обговорять стратегію успіху у війні проти росії.

Для успіху в цій війні нам потрібна всеосяжна стратегія, і саме її пропонує президент Зеленський. І тому ми з нетерпінням чекаємо можливості сісти й обговорити це з ним. Президент Байден із нетерпінням чекає цієї розмови, — сказав Салліван.

Салліван зазначив, що буде правильно, що цю стратегію презентує саме Зеленський, бо саме демократично обраний уряд України та народ України мають визначити «хід війни, свій шлях до перемоги та всі частини, які поєднуватимуться одна з одною».

Ми з самого початку чітко заявили, що наше завдання — забезпечити Україні сильні позиції на полі бою, щоб вони опинилися в сильній позиції за столом переговорів. Президент Зеленський сказав, що, зрештою, ця війна має закінчитися шляхом переговорів, і нам потрібно, щоб вони були сильні в цих переговорах. Вони самі визначать, коли їм сісти за стіл переговорів і на яких умовах. У президента Байдена до того моменту залишиться ще чотири місяці, і він має намір використати їх, щоб поставити Україну в найкраще становище для перемоги, — підкреслив радник президента США.

Він додав, що під час зустрічі американська сторона представить свої пропозиції про можливу підтримку, а Україна подивиться на них «у контексті стратегії дипломатії».