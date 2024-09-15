Юг Польши затапливает - людей вывозят, есть первая смерть, остановилась железная дорога

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Ситуація із повенями й підтопленнями на півдні Польщі за останню ніч погіршилася. В уряді Польщі мешканців підтоплених регіонів закликають не ігнорувати рекомендації служби евакуації.

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У Польщі зафіксували першу смерть через повінь.

За яких обставин загинула людина — премʼєр-міністр Дональд Туск не уточнив, лише сказав, що сталося це у Клодському повіті. Там, за його словами, склалася найгірша паводкова ситуація через розлив річки Ниса.

Прем'єр-міністр Туск після засідання кризового штабу в Клодзку попередив, що слід очікувати подальшої евакуації:

У Клодзкьому воєводстві евакуйовано 1600 осіб. Передусім це локальні евакуації, наприклад, як в місті Стронє-Шльонскє, де люди переїжджають у вищі частини міста. У школі тимчасовий прихисток знайшло приблизно 400 людей.

Premier @donaldtusk w #Kłodzko: 1600 osób ewakuowano w powiecie kłodzkim. Spodziewamy się, że tych ewakuacji będzie więcej. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 15, 2024 Відомо, що це не може тривати тижнями, така ситуація — на кількадесят годин, сподіваємося, на декілька днів. Але ми очікуємо, що таких евакуацій буде набагато більше, — сказав Туск і знову звернувся до жителів районів, яким загрожує повінь, не ігнорувати заклики служб.

Очільник уряду також розповів про допомогу, виділену Нижньосілезькому воєводству:

Ми мобілізуємо вертольоти. До Вроцлав прибув перший Black Hawk, який буде оснащений можливостями для порятунку. Також будуть доступні вертольоти Медичної авіарятувальної служби. Сподіваємося, що у цьому потреби не буде, але ми повинні бути готові до такого розвитку.

Унаслідок сильних опадів найважча ситуація склалася у Нижньосілезькому, Сілезькому та Опольському воєводствах.

Водночас міністр внутрішніх справ та адміністрація Томаш Сємоняк наголосив, що після нічних злив погіршилася ситуація з повенями на південній Польщі.

Напередодні повідомляли, що представники влади в Румунії, Чехії, Польщі, Словаччині, Австрії й інших країнах Центральної Європи на тлі сильних дощів готуються до повеней.

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обоїх країн тимчасово скасували низку рейсів.

Станом на зараз, обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси.

Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків, — повідомили в Укрзалізниці.

Також в компанії зазначили, що радять пасажирам з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, зв’язатися безпосередньо з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів.