Город в Польше ушел под воду после прорыва дамбы. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n199328-gorod-v-polshe-ushel-pod-vodu-posle-proryva-damby-video.html

Ракурс

Місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства у Польщі затопило після прориву дамби на річці Моравка після сильних злив.

.

Вода зносить усе на своєму шляху, включаючи будинки. Затонуло навіть пожежне авто. Ситуація в цьому населеному пункті трагічна. Дістатися до місто можна лише гелікоптером. Для допомоги в евакуації до Строне-Шльонські направлено вертоліт Мі-17. Також зі Вроцлава до міста вже вилетіли вертольоти Black Hawk. Про це повідомило TVP Info.

Для евакуації та допомоги місцевих до міста раніше прибули військовослужбовці Збройних сил Польщі. Однак зараз солдатам вже відрізаних наземний шлях для повернення.

Багато жителів просять евакуювати їх з дахів своїх будинків.

Нагадаємо, найбільші за останні 30 років повені накрили Центральну Європу. Сильні підтоплення зафіксовані у Чехії, Польщі та Румунії. Також підтоплені населені пункти в Австрії, Словаччині, Угорщині та Молдові.

Джерело: TVP Info