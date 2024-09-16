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Ракурс
Из-за наводнений в Центральной и Восточной Европе погибли 16 человек - власти предупредили, что худшее впереди

Из-за наводнений в Центральной и Восточной Европе погибли 16 человек — власти предупредили, что худшее впереди

16 сен 2024, 21:37
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В Австрії через негоду застрягла група з 27 українських дітей


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Як повідомили у пресслужбі МЗС, група з 27 українських дітей — переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії не може виїхати із Австрії через негоду, що охопила Європу.

Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан через масштабні повені. У Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби оголосили негайну евакуацію частини міста Пачкув.

У Чехії було евакуйовано щонайменше 12 тис. людей по всій країні. Також чеське місто Літовель на 70% опустилося під воду.

Україна заявила, що готова відправити підрозділи ДСНС для боротьби з повінню до Польщі, Чехії, Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Україна долучилася до рятувальної операції, направивши своїх рятувальників до Польщі.

Источник: Ракурс


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