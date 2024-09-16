Через повені у Центральній та Східній Європі загинули 16 людей - влада попередила, що найгірше попереду

https://racurs.ua/ua/n199363-cherez-poveni-u-centralniy-ta-shidniy-ievropi-zagynuly-16-ludey-vlada-poperedyla-scho-naygirshe.html

Ракурс

В Австрії через негоду застрягла група з 27 українських дітей

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Як повідомили у пресслужбі МЗС, група з 27 українських дітей — переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії не може виїхати із Австрії через негоду, що охопила Європу.

Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан через масштабні повені. У Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби оголосили негайну евакуацію частини міста Пачкув.

У Чехії було евакуйовано щонайменше 12 тис. людей по всій країні. Також чеське місто Літовель на 70% опустилося під воду.

Україна заявила, що готова відправити підрозділи ДСНС для боротьби з повінню до Польщі, Чехії, Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Україна долучилася до рятувальної операції, направивши своїх рятувальників до Польщі.