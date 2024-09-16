Через повені у Центральній та Східній Європі загинули 16 людей - влада попередила, що найгірше попереду

Через повені у Центральній та Східній Європі загинули 16 людей — влада попередила, що найгірше попередуhttps://racurs.ua/ua/n199363-cherez-poveni-u-centralniy-ta-shidniy-ievropi-zagynuly-16-ludey-vlada-poperedyla-scho-naygirshe.htmlРакурс
В Австрії через негоду застрягла група з 27 українських дітей
Як повідомили у пресслужбі МЗС, група з 27 українських дітей — переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фізики, астрономії та хімії не може виїхати із Австрії через негоду, що охопила Європу.
Уряд Польщі оголосив надзвичайний стан через масштабні повені. У Нижній Сілезії внаслідок прориву дамби оголосили негайну евакуацію частини міста Пачкув.
У Чехії було евакуйовано щонайменше 12 тис. людей по всій країні. Також чеське місто Літовель на 70% опустилося під воду.
Україна заявила, що готова відправити підрозділи ДСНС для боротьби з повінню до Польщі, Чехії, Молдови, Румунії, Словаччини та Угорщини.
Україна долучилася до рятувальної операції, направивши своїх рятувальників до Польщі.