Антикоррупционная прокуратура объявила в розыск еще одного нардепа-"слугу"

https://racurs.ua/n199420-antikorrupcionnaya-prokuratura-obyavila-v-rozysk-esche-odnogo-nardepa-slugu.html

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала оголошення в розшук народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка, після того як сьогодні він не з’явився на засідання суду

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Також у дохід держави буде стягнуто суму застави в розмірі 15 млн грн, яку раніше вніс Одарченко (його звинувачують у спробі дати хабаря голові Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму).

Під час засідання прокурорка САП заявила, що Одарченко, імовірно, перебуває за кордоном.

При цьому свої закордонні паспорти після внесення застави він, як і належить, здав. І за рішенням суду мав носити електронний браслет, але поліція його так на Одарченка й не одягла.

За даними прокуратури, нардеп міг виїхати через Закарпатську область, перетнувши кордон поза пунктом пропуску.

Українські медіа писали, що Одарченко має тісні стосунки з екскерівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого президент нещодавно призначив заступником керівника ОП.

У НАБУ кажуть, що Одарченко незаконно виїхав за кордон.

Одарченка звинувачують у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. У 2023 році його відправили під варту, але згодом він вийшов під заставу.