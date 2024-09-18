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В Украине впервые прошел централизованный обмен повестками в электронном виде
В Украине впервые прошел централизованный обмен повестками в электронном видеhttps://racurs.ua/n199432-v-ukraine-vpervye-proshel-centralizovannyy-obmen-povestkami-v-elektronnom-vide.htmlРакурс
В Україні вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.
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З усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів «Укрпошти», повідомляє Ukrainian Military Pages з посиланням на представників Командування Сухопутних військ ЗС України.
Загалом «Укрпошта» отримала близько шести тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.
Повістки згенеровані Реєстром військовозобов’язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані «Укрпоштою» і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями.
На явку до ТЦК надано 14 днів.
Повістка вважається врученою у разі:
- отримання поштового відправлення особою;
- відмови отримати поштове відправлення;
- відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;
- відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.
У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність, при цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.
У випадку неможливості доставити порушників до ТЦК, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог територіальних центрів комплектування Збройних сил України.
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