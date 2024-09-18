В Украине впервые прошел централизованный обмен повестками в электронном виде

https://racurs.ua/n199432-v-ukraine-vpervye-proshel-centralizovannyy-obmen-povestkami-v-elektronnom-vide.html

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В Україні вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді.

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З усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їх начальників, автоматично надійшли до серверів «Укрпошти», повідомляє Ukrainian Military Pages з посиланням на представників Командування Сухопутних військ ЗС України.

Загалом «Укрпошта» отримала близько шести тисяч повісток щодо виклику військовозобов’язаних до ТЦК.

Повістки згенеровані Реєстром військовозобов’язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані «Укрпоштою» і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов’язаних рекомендованими поштовими відправленнями.

На явку до ТЦК надано 14 днів.

Повістка вважається врученою у разі:

отримання поштового відправлення особою;

відмови отримати поштове відправлення;

відсутності особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

відсутності особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

У разі неявки за повісткою передбачена адміністративна відповідальність, при цьому порушників до ТЦК примусово доставлятиме поліція на підставі звернень відповідних ТЦК, в порядку визначеному статтями 259, 261 та 262 КУпАП.

У випадку неможливості доставити порушників до ТЦК, їх через суд позбавлятимуть права керування транспортними засобами до виконання або відкликання вимог територіальних центрів комплектування Збройних сил України.