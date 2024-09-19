Нардепа Андрея Одарченко ВАКС объявил в международный розыск. Фото:

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Ракурс

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Одарченко оголошений у міжнародний розшук.

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Напередодні «слуга» не з’явився га судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Адвокати обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.

19 вересня 2024 року ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук народного депутата України IX скликання, який обвинувачується у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави застави, визначеної у якості запобіжного заходу нардепу, накладення на нього грошового стягнення, а також щодо оголошення його в розшук.

Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий розглянуть 23 вересня.

Як відомо, Одарченка звинувачують у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення Мустафи Найєма. У 2023 році його відправили під варту, але згодом він вийшов під заставу. При цьому поліція не одягла на нардепа електронний браслет, який він мав носити за рішенням суду.

Нагадаємо, напередодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура ініціювала оголошення в розшук народного депутата від «Слуги народу» Андрія Одарченка, після того як він 19 вересня не з’явився на засідання суду.

У САП вважають, що парламентар міг виїхати через Закарпатську область, перетнувши кордон поза пунктом пропуску.