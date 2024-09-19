Удар ВСУ по российским складам боеприпасов. Фото: РосСМИ

https://racurs.ua/n199435-udary-vsu-po-rossiyskim-skladam-boepripasov-okajut-vliyanie-na-voynu-isw.html

Ракурс

Удари ЗСУ по арсеналах в тилу російської федерації вплинуть на весь театр бойових дій в Україні.

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Влітку 2022 року українські Сили оборони завдали серії ударів реактивними системами HIMARS по російських складах боєприпасів на тимчасово окупованих територіях України. Це змусило ворожу армію розосередити арсенали, що знизило ефективність логістики ворога у той період. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, удари ЗСУ по арсеналах в рф, подібні за характером і масштабами до атаки в Торопці, можуть змусити російське військове командування ухвалити аналогічне рішення про реорганізацію та розосередження систем підтримки і логістики для пом’якшення наслідків таких ударів.

В ISW також інформують, що окупанти, ймовірно, не усунули вразливі місця на багатьох об'єктах матеріально-технічного забезпечення шляхом створення укриттів. А зняття обмежень на використання західної зброї по території країни-агресора дозволить українській армії ще більше завдавати ворогу проблем.

Фахівці Інституту впевнені, що майбутні удари ЗСУ по російських арсеналах можуть не лише знищити значну частину матеріальних запасів росіян, але й вплинути на наступ окупантів на весь театр бойових дій.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня Україна вдарила по 107-у арсеналу боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони рф у місті Торопець Тверської області росії. На цьому складі зберігалися балістичні ракети «Іскандер», «Точка-У», а також ракети північнокорейського виробництва KN-23.

Після влучань на території арсеналу лунали дуже потужні вибухи, а величезний димовий шлейф було помітно навіть із космосу.