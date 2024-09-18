Наслідки удару по складу у Тверській області рф, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199412-dymovyy-shleyf-vid-udaru-po-voiennomu-skladu-v-tverskiy-oblasti-pomitno-z-kosmosu-video.html

Ракурс

З космосу помітно величезний димовий шлейф, який піднявся після нещодавньої атаки безпілотника по 107-у арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у місті Торопець Тверської області.

.

Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі X опублікував аналітик OSINTtechnical.

Величезний димовий шлейф від вибуху російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу, — зазначив він.

The massive smoke plume from Russia’s exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.



The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024

Склад з боєприпасами у Торопці був атакований в ніч на сьогодні, 18 вересня, що призвело до пожежі та вибухів. Жителів міста та району евакуюють

Нагадаємо, супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ у Тверській області, загальна площа якого становить 7,76 кв. км.