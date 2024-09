З космосу помітно величезний димовий шлейф, який піднявся після нещодавньої атаки безпілотника по 107-у арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у місті Торопець Тверської області.

Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі X опублікував аналітик OSINTtechnical.

The massive smoke plume from Russia’s exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.



The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ