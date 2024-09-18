Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару по складу у Тверській області рф, скріншот відео

Димовий шлейф від удару по воєнному складу в Тверській області помітно з космосу (ВІДЕО)

18 вер 2024, 14:52
999

З космосу помітно величезний димовий шлейф, який піднявся після нещодавньої атаки безпілотника по 107-у арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у місті Торопець Тверської області.


.

Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі X опублікував аналітик OSINTtechnical.

Величезний димовий шлейф від вибуху російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу, — зазначив він.

Склад з боєприпасами у Торопці був атакований в ніч на сьогодні, 18 вересня, що призвело до пожежі та вибухів. Жителів міста та району евакуюють

Нагадаємо, супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ у Тверській області, загальна площа якого становить 7,76 кв. км.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів