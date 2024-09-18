Невеликий землетрус виник внаслідок вибухів на складі боєприпасів у рф, інфографіка: Volcanodiscovery

https://racurs.ua/ua/n199403-vybuhy-na-skladi-u-toropci-sprychynyly-zemletrus-infografika.html

Ракурс

Вибухи на складі боєприпасів у Торопці Тверської області рф, враженому в ніч на сьогодні, 18 вересня, безпілотником, спричинили невеликий землетрус.

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Про це свідчать дані сервісу відстеження вулканів та землетрусів Volcanodiscovery.

Легкий землетрус магнітудою 2,8 стався за 17,6 км від Торопця, Тверська область, росія, рано вранці в середу, 18 вересня 2024 року, о 3.56 за місцевим часом, — зазначається на сайті сервісу.

Поштовхи залягали на дуже малій глибині 0 км і не відчувалися (або, принаймні, про них не повідомлялося), — вказано в повідомленні.

Згодом було ще кілька слабших землетрусів.

За інформацією очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, на цьому великому складі боєприпасів зберігалися: