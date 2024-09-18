Ракурсhttps://racurs.ua/
Небольшое землетрясение возникло в результате взрывов на складе боеприпасов в России, инфографика: Volcanodiscovery
Взрывы на складе в Торопце привели к землетрясению (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199403-vzryvy-na-sklade-v-toropce-priveli-k-zemletryaseniu-infografika.htmlРакурс
Вибухи на складі боєприпасів у Торопці Тверської області рф, враженому в ніч на сьогодні, 18 вересня, безпілотником, спричинили невеликий землетрус.
.
Про це свідчать дані сервісу відстеження вулканів та землетрусів Volcanodiscovery.
Легкий землетрус магнітудою 2,8 стався за 17,6 км від Торопця, Тверська область, росія, рано вранці в середу, 18 вересня 2024 року, о 3.56 за місцевим часом, — зазначається на сайті сервісу.
Поштовхи залягали на дуже малій глибині 0 км і не відчувалися (або, принаймні, про них не повідомлялося), — вказано в повідомленні.
Згодом було ще кілька слабших землетрусів.
За інформацією очільника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, на цьому великому складі боєприпасів зберігалися:
- ракети до «Град», С-300 та С-400;
- вироблені балістичні ракети до «Іскандер»;
- починали створювати запас північнокорейських ракет KN23.
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...