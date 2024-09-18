Взрывы в Тверской области, скриншот видео

https://racurs.ua/n199402-v-tverskoy-oblasti-rf-bespilotnik-porazil-sklad-boepripasov-video.html

Ракурс

Безпілотник в ніч на сьогодні, 18 вересня, завдав удару по складу боєприпасів у місті Торопєц Тверської області рф.

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Розпочалася пожежа з детонаціями, повідомляє видання ASTRA.

Місцева влада атаку на військову частину не визнала, вже традиційно для таких випадків заявивши, що пожежа виникла після «падіння уламків збитого БПЛА».

Зазначається, що жителів міста та району евакуюють, проте жителі села Цикареве, котре розташоване навпроти палаючих складів, залишилися відрізані від евакуації — врятуватися їм можна лише через озеро:

частина жителів спливла на своїх човнах;

решта чекає на евакуацію від місцевої влади на березі.

Супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ у Тверській області.

Окрім цього арсеналу, поряд розташована в/ч 54169. За інформацією видання, військовослужбовців звідти також евакуювали сьогодні вночі.

У 2015 році російські ЗМІ писали, що в Торопці будують арсенал для зберігання ракет та інших боєприпасів.

Також у соцмережах з’явилися фото та відео руйнувань завданих вибуховою хвилею у Торопці.

Джерело: ASTRA