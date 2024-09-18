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Российские захватчики потеряли уже более 637 тыс. человек
Российская армия за сутки потеряла 1130 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199401-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1130-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 637 тис. 10 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 8 тис. 691 танк;
- 17 тис. 80 бойових броньованих машин;
- 18 тис. 154 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 188 одиниць РСЗВ;
- 947 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 328 гелікоптерів;
- 15 тис. 354 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 592 крилаті ракети;
- 28 кораблі/катерів;
- один підводний човен;
- 24 тис. 784 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 109 одиниць спеціальної техніки.
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