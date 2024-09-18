Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российские захватчики потеряли уже более 637 тыс. человек

Российская армия за сутки потеряла 1130 человек (ИНФОГРАФИКА)

18 сен 2024, 09:00
999

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 637 тис. 10 осіб.


.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 691 танк;
  • 17 тис. 80 бойових броньованих машин;
  • 18 тис. 154 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 188 одиниць РСЗВ;
  • 947 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 15 тис. 354 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 592 крилаті ракети;
  • 28 кораблі/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 784 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 109 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров