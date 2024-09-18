Усика задерживали в аэропорту Кракова — промоутер назвал причину

Александра Усика задержали в Кракове, скриншот видео

https://racurs.ua/n199400-usika-zaderjivali-v-aeroportu-krakova-promouter-nazval-prichinu.html

Ракурс

Олександра Усика, відомого українського боксера, вчора, 17 вересня, ввечері затримали в аеропорту Кракова. Відповідні відео з’явилися тоді у соцмережах.

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На цей інцидент, зокрема, відреагував президент України Володимир Зеленський, а також дипломатичні служби.

Згодом сам Усик прокоментував цю подію у своєму Instagram-акаунті.

Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку, — написав він. — І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов’язки не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії.

Усик також опублікував відео, в якому, запевнив, що «все чудово».

Все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую Вам особисто. Слава Богу за все та Слава Україні! — наголосив він. — Я вільний, «коронувати» мене не треба.

Польський промоутер Анджей Василевський, отримавши інформацію від менеджера Усика Олександра Красюка, розповів подробиці цього інциденту, повідомляє видання Przeglad Sportowy.

За його словами, Усик прибув до Кракова з Києва на автомобілі та планував вилетіти до Іспанії для участі у тренувальному таборі. Проте прикордонна служба відмовилася пускати на борт літака його товариша з незрозумілих причин. Усик вирішив не летіти без свого друга, тож обох затримали.

Джерело: Олександр Усик, Володимир Зеленський, Przeglad Sportowy