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Ракурс
Російські загарбники втратили вже понад 637 тис. осіб

Російська армія за добу втратила 1130 осіб (ІНФОГРАФІКА)

18 вер 2024, 09:00
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 637 тис. 10 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 691 танк;
  • 17 тис. 80 бойових броньованих машин;
  • 18 тис. 154 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 188 одиниць РСЗВ;
  • 947 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 328 гелікоптерів;
  • 15 тис. 354 одиниці БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 592 крилаті ракети;
  • 28 кораблі/катерів;
  • один підводний човен;
  • 24 тис. 784 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 109 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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