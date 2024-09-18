Російські загарбники втратили вже понад 637 тис. осіб

https://racurs.ua/ua/n199401-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1130-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 637 тис. 10 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 18 вересня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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