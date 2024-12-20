Новошахтинський нафтопереробний завод припинив роботу, фото: «Око Гора»

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Найбільший на півдні рф Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів (ЗПН), зупинив обидві установки первинної переробки нафти.

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Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на агентство Reuters.

ЗПН є єдиним нафтопереробним заводом у Ростовській області рф, його потужність становить 5,6 млн тонн нафти на рік.

У ніч на 19 грудня він атаки безпілотників, внаслідок чого на підприємстві виникла велика пожежа.

За інформацією джерел Reuters у галузі:

під ударом опинилася установка АВТ-2,5−2 продуктивністю 7,14 тис. тонн на добу, на яку припадає 50% потужності заводу. Її в результаті довелося аварійно відключити;

також сталося займання нафтопродуктового резервуару, і було зупинено другу установку первинної переробки аналогічної потужності — 7,14 тис. тонн на добу.

Запущений у 2009 році ЗПН став першим великим НПЗ, побудованим у росії з нуля за останні 30 років. З червня цього року він зупиняє роботу вже втретє:

вперше завод зазнав атаки дронів у березні, потім у червні;

в результаті обсяги випуску на НПЗ різко знизилися — за січень-жовтень він переробив 2,7 млн тонн нафти проти 4,8 млн тонн за минулий рік.

Загалом, за січень-грудень російські НПЗ втратили 41,1 млн тонн, або 13% потужностей через простої, викликані атаками БПЛА та складнощі з ремонтом через західні санкції на постачання до рф технологій. Обсяги простоїв на 14%, або 5,2 млн тонн перевищили торішні.

Джерело: The Moscow Times