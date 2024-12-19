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Захисники України завдали удару по єдиному працюючому НПЗ у Ростовській області, фото: Генштаб ЗСУ
ВМС та СБУ вночі вдарили по НПЗ у Ростовській області рф — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n202310-vms-ta-sbu-vnochi-vdaryly-po-npz-u-rostovskiy-oblasti-rf-genshtab.htmlРакурс
Захисники України вразили ще один стратегічний об'єкт російських окупантів.
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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомив Генштаб ЗСУ.
Сьогодні вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області рф, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що вражений завод — це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Він:
- використовується для забезпечення потреб збройних сил рф;
- Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.
Підтверджується пожежа в районі об'єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється, — зазначили у Генштабі.
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