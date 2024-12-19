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Защитники Украины нанесли удар по единственному работающему НПЗ в Ростовской области, фото: Генштаб ВСУ

ВМС и СБУ ночью ударили по НПЗ в Ростовской области рф — Генштаб

19 дек 2024, 11:04
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Захисники України вразили ще один стратегічний об'єкт російських окупантів.


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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомив Генштаб ЗСУ.

Сьогодні вночі силами й засобами Військово-Морських Сил ЗСУ та Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдано ураження по інфраструктурі та виробничих потужностях АТ «Новошахтинський завод нафтопродуктів», що у Ростовській області рф, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вражений завод — це єдиний НПЗ, що працює в Ростовській області. Він:

  • використовується для забезпечення потреб збройних сил рф;
  • Спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального, прямогонного бензину. Проєктна потужність переробки сягає 7,5 млн тон нафти на рік.

Підтверджується пожежа в районі об'єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5. Детальніша інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється, — зазначили у Генштабі.

Источник: Ракурс


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