Пожар вспыхнул на Новошахтинском НПЗ, скриншот видео

https://racurs.ua/n202309-bespilotniki-udarili-po-npz-v-rostovskoy-oblasti-rf-vspyhnul-pojar-video.html

Ракурс

У росії в ніч на сьогодні, 19 грудня, безпілотники завдали удару по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області.

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Внаслідок атаки БПЛА у Новошахтинську сталося спалах на Новошахтинському заводі нафтопродуктів, — заявив у своєму Telegram-каналі в. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар.

Ростовські Telegram-канали повідомили, що місцеві жителі нарахували кілька десятків вибухів у районі Новошахтинського НПЗ — ймовірно, це були вибухи як російських зенітних ракет, так і вибухи дронів, що влучили. Також є припущення, що удар був комбінованим — із застосуванням і дронів, і ракет, проте наразі ця інформація ніяк не підтверджена.

За попередніми даними, було уражено установки атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6.

Вранці Слюсар заявив, що пожежу на НПЗ вдалося ліквідувати.