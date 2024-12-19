Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пожежа сплахнула на Новошахтинському НПЗ, скріншот відео

Безпілотники вдарили по НПЗ у Ростовській області рф, спалахнула пожежа (ВІДЕО)

19 гру 2024, 10:27
999

У росії в ніч на сьогодні, 19 грудня, безпілотники завдали удару по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області.


.

Внаслідок атаки БПЛА у Новошахтинську сталося спалах на Новошахтинському заводі нафтопродуктів, — заявив у своєму Telegram-каналі в. о. губернатора російської Ростовської області Юрій Слюсар.

Ростовські Telegram-канали повідомили, що місцеві жителі нарахували кілька десятків вибухів у районі Новошахтинського НПЗ — ймовірно, це були вибухи як російських зенітних ракет, так і вибухи дронів, що влучили. Також є припущення, що удар був комбінованим — із застосуванням і дронів, і ракет, проте наразі ця інформація ніяк не підтверджена.

За попередніми даними, було уражено установки атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-6.

Вранці Слюсар заявив, що пожежу на НПЗ вдалося ліквідувати.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів