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Ракурс
Последствия удара по складу в Тверской области рф, скриншот видео

Дымовой шлейф от удара по военному складу в Тверской области заметен из космоса (ВИДЕО)

18 сен 2024, 14:52
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З космосу помітно величезний димовий шлейф, який піднявся після нещодавньої атаки безпілотника по 107-у арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у місті Торопець Тверської області.


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Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі X опублікував аналітик OSINTtechnical.

Величезний димовий шлейф від вибуху російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу, — зазначив він.

Склад з боєприпасами у Торопці був атакований в ніч на сьогодні, 18 вересня, що призвело до пожежі та вибухів. Жителів міста та району евакуюють

Нагадаємо, супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ у Тверській області, загальна площа якого становить 7,76 кв. км.

Источник: Ракурс


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