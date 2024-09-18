Дымовой шлейф от удара по военному складу в Тверской области заметен из космоса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199412-dymovoy-shleyf-ot-udara-po-voennomu-skladu-v-tverskoy-oblasti-zameten-iz-kosmosa-video.htmlРакурс
З космосу помітно величезний димовий шлейф, який піднявся після нещодавньої атаки безпілотника по 107-у арсеналу головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф у місті Торопець Тверської області.
Відповідне відео на своїй сторінці в соціальній мережі X опублікував аналітик OSINTtechnical.
Величезний димовий шлейф від вибуху російського 107-го арсеналу ГРАУ в Торопці видно з космосу, — зазначив він.
The massive smoke plume from Russia’s exploding 107th GRAU Arsenal in Toropets is visible from space.— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 18, 2024
The massive Russian ammunition storage facility was hit by a Ukrainian drone attack overnight. pic.twitter.com/Uwzks9bomZ
Склад з боєприпасами у Торопці був атакований в ніч на сьогодні, 18 вересня, що призвело до пожежі та вибухів. Жителів міста та району евакуюють
Нагадаємо, супутникові знімки NASA зафіксували теплові сигнатури на майже всій території 107-го арсеналу ГРАУ у Тверській області, загальна площа якого становить 7,76 кв. км.